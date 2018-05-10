FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir ve Bursa cumhuriyet başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturma kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve açığa alınan 5 astsubay ile askeri okuldan atılan 2 şüpheliye operasyon düzenledi.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda tüm şüpheliler gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü İzmir ve Bursa'ya gönderilecek.

Bolu'da 16 asker gözaltına alındı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturmasında, örgütün mahrem yapısındaki kişilerle ankesörlü telefonlar aracılığı ile görüştükleri tespit edilen 16 askerin yakalanması için 13 ilde operasyon başlatıldı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bolu, Samsun, Çankırı, İzmir, Bingöl, Kars, Siirt, Hatay, Ankara, Gaziantep, Giresun, Kilis, Adıyaman ve Tekirdağ’da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 9’u astsubay, 7’si üstteğmen olan 16 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Gözaltına alınan FETÖ şüphelisi askerler, işlemleri için Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Kaynak: AA