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Buradasınız : » » FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına operasyon

Diyarbakır'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan bir muvazzaf astsubay Eskişehir'de gözaltına alındı.

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FETÖnün TSKdaki &quot;kripto&quot; yapılanmasına operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan, havacı astsubay üstçavuş K.C.'yi yakaladı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Diyarbakır'a gönderilecek.

Karabük'te 2 muvazzaf asker serbest 

Karabük'te, yürütülen FETÖ soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 muvazzaf asker serbest bırakıldı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 2 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Karabük İl Jandarma ve Eflani İlçe Jandarma komutanlıklarında görevli astsubay başçavuşlar M.M.Ç ve R.A gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: operasyon, gözaltı, fetö soruşturması, fetö, Diyarbakır
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