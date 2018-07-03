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FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanması operasyonu: 4 tutuklama

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik 20 ilde Aydın merkezli düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 48 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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FETÖnün TSKdaki kripto yapılanması operasyonu: 4 tutuklama

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 48 şüpheliden işlemleri tamamlanan 14 muvazzaf asker adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan 14 muvazzaf askerden 4'ü tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Olay

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'daki hücre yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 49 kişi hakkında yakalama kararı verilmişti. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında 3 "mahrem imam" ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli 16 muvazzaf askerin de bulunduğu 48 zanlı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: fetö, tsk, aydın
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