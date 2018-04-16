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FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanması davasında ara karar

22'si tutuklu 43 sanığın yargılandığı FETÖ'nün "TSK'daki kripto yapılanması" davasında bir tutuksuz sanığın tutuklanmasına, iki tutuklu sanığının ise tahliyesine karar verildi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 17:27





