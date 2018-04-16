FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanması davasında ara karar

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 22'si tutuklu 43 sanıkla avukatları katıldı.
Sanıkların ifadelerinin tamamlanmasının ardından, sanık avukatlarına söz verildi.
Cumhuriyet Savcısı mütalaasını sundu. Mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Ekrem Baran ve Ömer Bayraktar'ın tutuklu kaldıkları süre zarfını göz önünde bulundurarak tahliyelerine, tutuksuz sanık Fırat Mercan'a uygulanan adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağından tutuklanmasına hükmetti.
Mahkeme heyeti duruşmayı 27 Ağustos'a erteledi.
Kaynak: AA