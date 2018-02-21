FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanması davası

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, 11'i tutuklu 20 sanık ile avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Ferhat Zengin, duruşmadaki ifadesinde etkin pişmanlık yasası hükümlerinden yararlanmak istemediğini söyledi.

Tutuklanmadan önce Tekirdağ Jandarma Komutanlığına bağlı muhabere bölümünde astsubay olarak görev yaptığını anlatan Zengin, örgüt ile hiçbir bağı olmadığını öne sürdü.

Zengin, öğrencilik hayatında başarılı birisi olmadığını ve zengin bir aileden geldiğini ifade ederek örgütün kriterlerine uymadığını, bu yüzden örgüt üyesi olamayacağını iddia etti.

Duruşma diğer sanıkların savunmalarının dinlenmesiyle devam ediyor.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca 11'i tutuklu 20 sanık hakkında, hazırlanan iddianamede, "terör örgütüne üye olmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından, 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA