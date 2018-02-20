FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanması davası

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, 11'i tutuklu 20 sanık ile avukatları katıldı.

Sanıkların kimlik tespiti yapıldıktan sonra Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 135 sayfalık iddianame okundu.

İddianamenin okunmasının ardından tutuklu sanık İbrahim Aktaş'ın avukatı Rikap Taşkın, Mahkeme Başkanının soruşturma sırasında görev aldığını ve bu durumun kanuna aykırı olduğunu ileri sürerek, yargılama aşamasında görev yapamayacağını savundu.

Sanık avukatlarının reddihakim talebi üzerine duruşmaya ara verildi.

Aranın ardından mahkeme, talebin reddine karar verdi. Duruşma, tutuklu sanıkların ifadelerinin alınmasıyla devam ediyor.

Kaynak: AA