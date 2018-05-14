FETÖ'nün TSK yapılanmasında gözaltı sayısı 200'e yükseldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun, FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturması sürüyor.

İki ayrı soruşturma kapsamında 52 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı verilen 211'i muvazzaf 300 şüpheliden gözaltına alınanların sayısı 200'e çıktı.

Gözaltına alınan 200 şüpheliden 198'inin muvazzaf olduğu belirtildi.

Yakalanan şüpheliler arasında, 8 albay, 6 yarbay, 21 binbaşı, 13 yüzbaşı, 27 üsteğmen, 17 teğmen, 95 astsubay, 13 askeri öğrenci bulunuyor.

Şüphelilerin 51'inin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 38'inin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 78'inin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 27'sinin Jandarma Genel Komutanlığı'nda, 6'sının da Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli olduğu kaydedildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diğer şüphelileri arama çalışmaları ise devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller doğrultusunda, 11 Mayıs'ta TSK'ya sızdığı belirlenen 211'i muvazzaf 300 asker hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Kaynak: AA