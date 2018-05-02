FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan 40 kişiden 9’unun daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye getirildi.

Mahkemeye sevk edilen 9 şüphelide 3'ü tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Örgütle bağlantısı olduğu iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 41 şüpheliyi yakalamak için 19 ilde Muğla merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonda 40 kişi gözaltına alınmış, firari bir kişinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Önceki gün adliyeye sevk edilen 15 kişiden 6’sı tutuklanmıştı.

Kaynak: AA