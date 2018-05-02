  • 03 MAYIS 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.18
    EURO 5.003
  • BIST 104725.74
    ALTIN 175.294
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

19 ilde Muğla merkezli yürütülen operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 9 kişiden 3’ü tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
FETÖnün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan 40 kişiden 9’unun daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye getirildi.

Mahkemeye sevk edilen 9 şüphelide 3'ü tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Örgütle bağlantısı olduğu iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 41 şüpheliyi yakalamak için 19 ilde Muğla merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonda 40 kişi gözaltına alınmış, firari bir kişinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Önceki gün adliyeye sevk edilen 15 kişiden 6’sı tutuklanmıştı.

Kaynak: AA 

Etiketler: fetö, tsk, operasyon, tutuklama
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER