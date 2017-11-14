FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 22 kişiye yönelik Sivas merkezli 17 ilde operasyon düzenlendi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında emekli ve muvazzaf askerler ile doktorların da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

AA