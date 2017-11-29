  • 29 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 49 ilde operasyon

TSK yapılanmasına yönelik 360 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. FETÖ soruşturmalarında son zamanların en büyük operasyonu yapılıyor.

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FETÖnün TSK yapılanmasına yönelik 49 ilde operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 49 ilde yapılan operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 360 kişiden 172'si yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 117'si daha önceden ihraç ve emekli edilmiş 333'ü asker, 27'si sözde "mahrem imam" olmak üzere 360 şüpheli hakkında gözaltı ile arama ve el koyma kararı verildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 49 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 172'si gözaltına alındı.

Şüphelilerin büyük çoğunluğunun hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildiği öğrenildi.

Bu arada, hakkında gözaltı kararı verilen askerlerden en yüksek rütbelisinin albay olduğu ve zanlılardan 10'unun yurt dışında bulunduğunun tespit edildiği belirtildi. 

Etiketler: FETÖ operasyonu
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