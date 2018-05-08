FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: Gözaltı sayısı 51'e yükseldi

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması devam ediyor.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Konya merkezli 34 ilde gerçekleştirdiği operasyonda 6 kişi daha gözaltına alındı. Böylece operasyon kapsamında gözaltı sayısı 51'e yükseldi.
Adreslerinde bulunamayan 19 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı 34 ilde soruşturma başlatmış, 3 Mayıs'ta FETÖ ile bağlantılı oldukları öne sürülen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 70 kişi hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. Gerçekleştirilen operasyonlarda zanlılardan 45'i gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA