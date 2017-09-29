FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon başlatıldı

İzmir merkezli 45 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, çoğunluğu muvazzaf asker 117 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Berkant Karakaya tarafından yürütülen FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 98'i muvazzaf ve 19'su meslekten ihraç edilen asker hakkında yakalama kararı verildi.

Operasyon, İzmir merkezli 45 ilde gerçekleştiriliyor.

Arama çalışmaları devam eden şüphelilerle FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfından sözde abilerinin ilgilendiği, bunların TSK içerisindeki mensuplarını gizliliğe riayet ederek ankesörlü telefonlarından aradıkları da tespit edildi.

2010 ve 15 Temmuz 2016 arasında İzmir'de görev yapan TSK mensuplarından sözde mahrem abiler tarafından aranan, terör örgütü toplantılarına çağrılan ve talimat verilen 268 askeri personel olduğu, bunların birçoğunun darbe girişimi sonrasında yakalanarak tutuklandığı bilgisine ulaşıldı.

Bu personelden bir kısmının Genelkurmay, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay ve astsubay rütbesinde kritik birimlerde görev yaptıkları ortaya çıktı.

Şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.