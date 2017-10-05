  • 05 EKIM 2017, PERŞEMBE

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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 5 tutuklama

Sivas merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen muvazzaf 8 askerden 5'i tutuklandı.

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FETÖnün TSK yapılanmasına operasyon: 5 tutuklama

Sivas merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen muvazzaf 8 askerden 5'i tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 8'inin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2 üsteğmen, 1 teğmen ve 2 astsubay tutuklandı, 2 üsteğmen ile 1 astsubay ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 4 asker ve 1 polisin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürdürülüyor.

Sivas Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sivas merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Mardin, Şanlıurfa, Erzurum, Ağrı, Kars, Şırnak, Kilis, Gaziantep, Giresun, İzmir, Tekirdağ, Elazığ ve Hakkari'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli rütbelerdeki muvazzaf 36 asker ve 1 polis memuru gözaltına alınmıştı. Daha önce adliyeye sevk edilen 2 binbaşı, 3 yüzbaşı, 2 üsteğmen ve 6 astsubay tutuklanmış, 1 yarbay, 1 teğmen, 9 astsubay ile 1 uzman çavuş ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Adli kontrol kararıyla serbest bırakılan 1 astsubay ek ifade için yeniden gözaltına alınmıştı.

Adresinde bulunamayan 1 zanlı ise aranıyor.

Etiketler: fetö, PDY, FETÖ operasyonu, tsk, Darbeciler
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