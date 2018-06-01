FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 38 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK yapılanmasını deşifre etmeye devam ediyor.

Soruşturmada, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan kişilerin ifadeleri alındı.

Örgüt içinde kontörlü hat/ankesörlü telefonla iletişim kuran, aralarında muvazzaf askerler ve terör örgütü yöneticisi siviller tespit edildi.

Eş zamanlı operasyonla 20'si gözaltında

Gözaltı kararı verilen 38 şüphelinin yakalanması için İstanbul ve 17 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. 20'si gözaltına alındı.

Şüphelilerin 18'inin kara ve hava kuvvetleri komutanlıklarında muvazzaf olarak görev yaptığı ortaya çıktı. İkisinin de askeri öğrenci olduğu tespit edildi.

Sözde "öğretmen" ve "serdoktor"

Diğer zanlılar ise bu askeri kişilerden sorumlu ve örgüt içinde sözde "öğretmen" ile "serdoktor" olarak faaliyet yürütmüşler.

Şüpheliler hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan işlem yapılacak.

Askeri bilgileri örgüte sızdırmış

Şüphelilerden hava astsubayı B.K.'nın, İstanbul'da görev yaptığı askeri birlikte, "askeri bilgileri çalarak örgüt içinde yönetici olmaktan tutuklanan E.A'ya casusluk amacıyla verdiği" tespit edildi.

B.K.'ya ayrıca "askeri casusluk" suçundan işlem yapılacak.

Kaynak: AA