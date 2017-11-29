  • 29 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 360 gözaltı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 360 gözaltı

İstanbul'daki FETÖ soruşturması kapsamında 333'ü asker, 27'si mahrem imam toplam 360 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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FETÖnün TSK yapılanmasına operasyon: 360 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzafların da bulunduğu 333'ü asker, 27'si sözde mahrem imam olmak üzere 360 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturması devam ediyor.

Bu kapsamda elde edilen yeni deliller doğrultusunda 333'ü asker, 27'si sözde mahrem imam 360 şüpheli hakkında gözaltı ile arama ve el koyma kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli 49 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Bu arada, gözaltı kararı verilen 360 kişiden 10'unun yurt dışında olduğu tespit edildi.

Zonguldak'ta 2 asker gözaltında

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı'nda görevli üsteğmen O.M.K. ve astsubay S.Y, evlerinde gözaltına alındı.

Eskişehir'de 4 subay gözaltına alındı

FETÖ soruşturması kapsamında Eskişehir'de çeşitli rütbelerdeki 4 subay gözaltına alındı.

AA

Etiketler: tsk, mahrem imam, İstanbul, FETÖ operasyonu
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