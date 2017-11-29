FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

İstanbul'da, FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 343’ü asker, 27’si mahrem imam, 360 şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama kararı verildi.
Ayrıntılar geliyor...
TRT HABER
İstanbul'da, FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 343’ü asker, 27’si mahrem imam, 360 şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama kararı verildi.
İstanbul'da, FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 343’ü asker, 27’si mahrem imam, 360 şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama kararı verildi.
Ayrıntılar geliyor...
TRT HABER