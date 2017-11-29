  • 29 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

İstanbul'da, FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 343’ü asker, 27’si mahrem imam, 360 şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama kararı verildi.

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FETÖnün TSK yapılanmasına operasyon

İstanbul'da, FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 343’ü asker, 27’si mahrem imam, 360 şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama kararı verildi. 

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Etiketler: İstanbul, FETÖ operasyonu
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