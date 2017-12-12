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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 22 gözaltı

Aydın merkezli 17 ilde, FETÖ'nün TSK kripto yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında muvazzaf asker ve mahrem imamların da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

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FETÖnün TSK yapılanmasına operasyon: 22 gözaltı

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kripto yapılanması soruşturması kapsamında 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Aydın merkezli Antalya, Ankara, Ağrı, Çankırı, Sinop, Muş, Hakkari, Mersin, İzmir, Erzurum, Çanakkale, Sakarya, Tokat, Trabzon, Kütahya ve Van'da aralarında albay, yarbay gibi üst rütbeliler ve mahrem imamların da bulunduğu 22 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerdeki aramalarda bazı dijital materyallere el konuldu.

Gözaltına alınan bir mahrem imam ve astsubayın, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden 3 gün önce örgütün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz ile Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde görüştükleri öğrenildi. 

AA

Etiketler: TSK yapılanması, fetö, aydın
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