FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla, aralarında 5'i ihraç, 1'i emekli, 20'si muvazzaf olmak üzere 1 albay, 1 yarbay, 2 binbaşı, 8 yüzbaşı, 8 üsteğmen ve 6 teğmen toplam 26 asker hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürülüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Muğla, Zonguldak, Afyonkarahisar Konya, Samsun ve Bursa'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, firari 7 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bolu merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 17 gözaltı

Kaynak: AA