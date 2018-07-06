FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 18 gözaltı

Manisa merkezli 21 ildeki FETÖ operasyonunda, haklarında yakalama kararı çıkarılan ve aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 30 zanlıdan 18'si gözaltına alındı.

06 Temmuz 2018 Cuma 14:06





