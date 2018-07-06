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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 18 gözaltı

Manisa merkezli 21 ildeki FETÖ operasyonunda, haklarında yakalama kararı çıkarılan ve aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 30 zanlıdan 18'si gözaltına alındı.

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FETÖnün TSK yapılanmasına operasyon: 18 gözaltı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun FETÖ soruşturması sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Manisa merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında muvazzaf askerler ile eski askeri öğrencilerin de olduğu 18 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunmayan 12 zanlı aranıyor. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

Zanlıların telefon görüşmelerinde terör örgütüne ait "ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemi"ni kullandığı belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: tsk, Manisa, fetö
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