  • 03 TEMMUZ 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.623
    EURO 5.383
  • BIST 96773.49
    ALTIN 184.261
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı

Tokat'ta yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
FETÖnün TSK yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı

Tokat'ta, FETÖ'nün gizli askeri yapılanması soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 10 zanlı gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün gizli askeri yapılanmasına soruşturma yürüttü.

Soruşturma kapsamında Adana, Ankara, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Kocaeli, Manisa, Mardin, Ordu ve Tekirdağ'da 11 muvazzaf astsubay, bir sözleşmeli er ve bir sivilden oluşan 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilerden 10'u gözaltına alınarak Tokat'a götürüldü. 

Operasyon kapsamında 3 kişi, daha önce gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER