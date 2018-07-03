FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı

Tokat'ta, FETÖ'nün gizli askeri yapılanması soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 10 zanlı gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün gizli askeri yapılanmasına soruşturma yürüttü.

Soruşturma kapsamında Adana, Ankara, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Kocaeli, Manisa, Mardin, Ordu ve Tekirdağ'da 11 muvazzaf astsubay, bir sözleşmeli er ve bir sivilden oluşan 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilerden 10'u gözaltına alınarak Tokat'a götürüldü.

Operasyon kapsamında 3 kişi, daha önce gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA