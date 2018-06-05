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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı

Muğla merkezli 11 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

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FETÖnün TSK yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında aktif görevde bulunan 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Muğla merkezli olmak üzere Kocaeli, Ankara, İzmir, Bilecik, Trabzon, Hatay, Diyarbakır, Bursa, Kilis ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

Muğla'ya getirilen uzman çavuş, subay ve astsubay rütbelerindeki zanlıların Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik, Hava Kuvvetleri ve Jandarma teşkilatlarında görev yapan personelden oluştuğu belirtildi.

Adreslerinde bulunamayan 10 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, son 6 ay içerisinde örgütün TSK yapılanmasına yönelik Muğla merkezli yapılan 3 operasyonda 139 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemeyen 34'ü tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: tsk yapılanmsı, Muğla, fetö
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