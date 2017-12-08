FETÖ'nün TSK yapılanması davasında 33 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında tutuldukları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 36 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
Burada soruşturma savcılığınca ifadesi alınan şüphelilerin tümü, tutuklanma istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Hakimlikçe sorgulanan şüphelilerden 33'ünün tutuklanmasına, diğer 3 şüphelinin ise etkin pişmanlıktan yararlanması sebebiyle adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verildi.
Kaynak: AA