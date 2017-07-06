  • 07 TEMMUZ 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 29º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.63
    EURO 4.143
  • BIST 100627.01
    ALTIN 142.285
Buradasınız : » » FETÖ'nün TSK ve MİT'teki "kripto" yapılanmasına yönelik operasyon

FETÖ'nün TSK ve MİT'teki "kripto" yapılanmasına yönelik operasyon

Sinop merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 10'u yakalandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
FETÖnün TSK ve MİTteki &quot;kripto&quot; yapılanmasına yönelik operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatındaki (MİT) "kripto" yapılanmasına yönelik Sinop merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin TSK ve MİT'teki "kripto" yapılanmasına ilişkin soruşturma çerçevesinde 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sinop merkezli olmak üzere Ankara, Bartın, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Muğla ve Trabzon'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı, 3 şüpheliye ise adreslerinde ulaşılamadı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Bu arada gözaltındaki MİT mensuplarından birinin daha önce meslekten ihraç edildiği, 2'sinin ise hakkında gözaltı kararı verilmesiyle kurumla ilişiğinin kesildiği belirtildi.

Değişik rütbelerdeki 7 askerden de birinin daha önce TSK ile ilişiğinin kesildiği, 6'sının ise halen görevde bulunduğu kaydedildi. AA

Etiketler: fetö, tsk, kripto, sinop
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER