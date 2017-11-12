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Buradasınız : » » FETÖ'nün 'tiyatrocular imamı' Ömer Pekin tutuklandı

FETÖ'nün 'tiyatrocular imamı' Ömer Pekin tutuklandı

FETÖ'nün sözde "entelektüel tiyatrocular imamı" olduğu iddia edilen Ömer Pekin'in de aralarında olduğu 9 kişi tutuklandı.

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FETÖnün tiyatrocular imamı Ömer Pekin tutuklandı

FETÖ'nün "Gürcistan ve entelektüel yapılanması"na yönelik İzmir merkezli düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, örgütün sözde "entelektüel tiyatrocular imamı" olduğu belirtilen Ömer Pekin'in de aralarında yer aldığı 18 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Ömer Pekin'in de aralarında olduğu 9'u "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e özel sağlık hizmeti verdiği iddia edilen A.G.D'nin de aralarında olduğu zanlılardan 4'ü elektronik kelepçe, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

Kaynak: AA

Etiketler: ömer pekin, atalay demirci, fetö, PDY
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