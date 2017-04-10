FETÖ'nün tehdit olarak gördükleri MSB emrine verilecekmiş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yargıdaki yapılanmasını oluşturdukları iddiasıyla 33 kişi hakkında hazırladığı iddianamede, 15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olması halinde hayata geçirilecek "sıkıyönetim mahkemeleri görevlendirme listesi" kapsamında Milli Savunma Bakanlığı (MSB) emrine alınanların tanık sıfatıyla verdikleri ifadeler yer aldı.

Örgütün askeri yargıda yapılanmasına ilişkin iddianamede tanık olarak ifadelerine yer verilen 3. Kolordu Komutanlığında yardımcı askeri savcı olarak görev yapan Mehmet Alp, listelerde son 10 yılda mesleğe yeni alınan askeri hakimlerin neredeyse tamamına görev verildiğine dikkati çekti.

Mesleğe alınışı daha eskiye dayanan askeri hakimlerin büyük çoğunluğunun ise MSB emrine verildiğini aktaran Alp, FETÖ yapılanmasına dahil askeri hakimler yanında, darbe teşebbüsünün başarılı olması halinde FETÖ tarafından verilecek talimatlara korku, beklenti, ekonomik kaygı veya sair sebeplerle itiraz etmeyeceği veya edemeyeceği, aksine FETÖ yapılanmasına hizmet edeceği düşünülen kişilere de görev verilmiş olabileceğini kaydetti.

Alp, "MSB emrine alınanların FETÖ yapılanması tarafından tehdit olarak görülüp tasfiye edilmek istenen kişiler olduğunu" ifade etti.

"MSB emrine alınanları tutuklayıp bir kısmını infaz edeceklerdi"

Tanık sıfatıyla ifade veren 3. Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinde Hakim Albay olarak görev yapan Murat Güven de sözde sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirilenlerin son yıllarda alınan hakim ve savcılardan oluştuğuna işaret etti.

Güven, ifadesinde, "bunu görünce, herhangi bir delile dayanmamakla birlikte daha özel görev yerlerine atanmış eski personel ile söz geçirilebileceği düşünülen yeni personele listelerde görev verildiğini, MSB emrine alınanların ise kontrol edemeyecekleri, sözlerini dinletemeyecekleri hakim ve savcılar olduğunu düşündüğünü" kaydetti.

Tanık 3. Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkeme Hakimi Murat Kaderoğlu da ifadesinde, 2010 yılı Askeri Hakimlik sınavı sorularını incelediğinde, "özel çalışmalarla dahi bu sınavı başarmanın olanaksız olduğu yolunda bir görüş edindiği"nden bahsederek, sözde sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirilmiş olan kişilerin genelde 2010 yılında ve sonrasında mesleğe girdiklerine işaret etti. Kaderoğlu, "bu sorulardan bu şahısların çoğunun önceden haberdar olduğu hususunda bir kanaat edindiği"ni dile getirdi.

Gölcük Donanma Komutanlığında askeri savcı olarak görev yapan tanık Öner Şentepe de sözde "sıkıyönetim mahkemeleri görevlendirme listesi"nde MSB emrine verildiğini belirterek, bu durumu "MSB emrine alınanların önce görevden bu şekilde uzaklaştırılıp daha sonra MSB emrine alınanları tutuklayıp bir kısmını infaz edeceklerdi" şeklinde yorumladığını belirtti.

Eskişehir Muharip Hava Kuvveti Komutanlığında görevli Hava Hakim Albay Erol Er, tanık sıfatıyla verdiği ifadesinde, MSB emrine görevlendirmeleri, "Atatürkçü, laik askeri hakimleri görevden uzaklaştırma ve müteakiben tutuklama veya infaz gibi yasa dışı birtakım uygulamalara maruz bırakmak için bir araya toplama girişimi olarak değerlendirdiğini" aktardı.

Er, terör örgütü FETÖ/PDY tarafından kurulup, yalan haberlerle işletilen "bulutaltı" isimli bir internet sitesinden bahsederek, bu internet sitesinde örgüt mensupları aleyhinde yaptığı soruşturmalara dair iftira ve karalama mahiyetinde yazılar yayınladıklarını, buna ilişkin adli makamlara şikayette bulunduğunu ancak faillerin tespit edilmediğini ve herhangi bir sonuç elde edemediğini anlattı.

"F tipi yapılanma" şemaları

Tanık 8. Kolordu Askeri Savcılığında görevli askeri savcı Alaattin Karakaya da ifadesinde, 2011 yılı Şubat-Mart aylarında görevli bulunduğu 3. Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığı bünyesinde cezaevinden sorumlu askeri savcı olarak görevlendirildiğini belirterek, bu çerçevede sık sık Hasdal Askeri Cezaevine gittiğini, içerisinde dolaştığını bildirdi.

Karakaya, cezaevi infaz bölümlerindeki ilan panolarına, o dönem içlerinde çok sayıda general ve amiralin de bulunduğu Balyoz, Ergenekon gibi kurgu suçlamalarla tutuklananların "F tipi yapılanma" başlıklı teşkilat şeması hazırlayarak astıklarını anlattı.

Bu şemaların hemen hemen tüm koğuşların yaşam alanlarındaki ilan panolarında mevcut olduğunu ifade eden Karakaya, bu şemalarda en üst noktada Muharrem Köse isminin açık bir şekilde yazıldığını kaydetti. AA