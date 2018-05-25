FETÖ'nün STK yapılanmasına operasyon: 22 gözaltı

İzmir'de düzenlenen FETÖ'nün STK yapılanmasına yönelik operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.
Ayrıntılar geliyor...
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye F-35 tepkisi: Engelleme gelirse karşılık vermek zorunda kalırız
Sultanbeyli'deki olaylarla ilgili FETÖ davasında karar
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: Merkez Bankası'nın eli kolu bağlı değil
Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi
ABD Temsilciler Meclisi, İran'a askeri müdahaleye yeşil ışık yakmadı
HGS milli parklarda yaygınlaştırılacak
Ölümünün 35. yılında Necip Fazıl Kısakürek
Eximbank'tan ihracatçıya 5 yıl vadeli kredi imkanı
Sahte engelli raporu düzenleyen şebekeye operasyon