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FETÖ'nün STK yapılanmasına operasyon: 22 gözaltı

İzmir'de düzenlenen FETÖ'nün STK yapılanmasına yönelik operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

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FETÖnün STK yapılanmasına operasyon: 22 gözaltı

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