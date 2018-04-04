  • 04 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » FETÖ'nün "STK yapılanması"na operasyon: 21 gözaltı

FETÖ'nün "STK yapılanması"na operasyon: 21 gözaltı

11 ilde yürütülen İzmir merkezli FETÖ'nün Sivil Toplum Kuruluşu (STK) yapılanması operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

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FETÖnün &quot;STK yapılanması&quot;na operasyon: 21 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında KHK ile kapatılan eğitim kurumu ve derneklerde faaliyet yürüttükleri tespit edilen ayrıca örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir merkez olmak üzere Konya, Malatya, Muğla, Isparta, Adıyaman, Gaziantep, Amasya, Manisa, Balıkesir ve Uşak'taki eş zamanlı operasyonda 21 şüpheliyi gözaltına aldı.

Aralarında kamudan ihraç edilen öğretmen, iş adamı ve esnafların da bulunduğu zanlıların, dernek çatısı altında örgüte gelir kaynağı oluşturdukları ve FETÖ'ye eleman temin ettikleri öne sürüldü.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: STK, izmir, gözaltı, FETÖ operasyonu, fetö
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