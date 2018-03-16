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FETÖ'nün STK yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı

İzmir'de, FETÖ'nün STK yapılanmasına yönelik ikinci dalga operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilen emniyet müdür yardımcısının da yer aldığı 15 zanlı gözaltına alındı.

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FETÖnün STK yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün STK yapılanmasında yer aldığı iddia edilen 26 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. 

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilen emniyet müdür yardımcısı L.A. ile halen görevli öğretmen, mühendis ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. 

Hakkında yakalama kararı bulunan 3 zanlının yurt dışında olduğu belirlenirken, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

İlk operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün STK yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen 43 zanlı hakkındaki gözaltı kararı doğrultusunda İzmir merkezli 12 ilde 2 Mart'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda, meslekten ihraç edilen öğretmen, mühendis, zabıta memuru, emniyet müdür yardımcısı gibi zanlıların da olduğu 28 kişi gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan eski İzmir Emniyet Müdür Yardımcısı ve KHK ile kapatılan Mağdur Emekli Polis Hakları Derneği üyesi Ayhan Saygılı ve 15 zanlı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanmış, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 

Kaynak: AA

Etiketler: STK, izmir, gözaltı, FETÖ operasyonu, fetö
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