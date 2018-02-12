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Buradasınız : » » FETÖ'nün sözde "Türkiye avukatlarının imamı" savunma yaptı

FETÖ'nün sözde "Türkiye avukatlarının imamı" savunma yaptı

Tokat'ta, FETÖ'ye ilişkin davada örgütün sözde "Türkiye avukatlarının imamı" olduğu iddia edilen sanık Şenel Somuncu'nun yargılanmasına devam edildi.

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FETÖnün sözde &quot;Türkiye avukatlarının imamı&quot; savunma yaptı

Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklu yargılanan Şenel  Somuncu ve avukatı katıldı.

Somuncu, mahkeme heyetinin "Söyleyeceğin veya anlatacağın bir şey var mı?" sorusuna, "Söyleyeceğim bir şey yok. Tahliyemi istiyorum." diye cevap verdi.

Mahkemeye heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi. 

FETÖ'nün "Türkiye avukatlarının imamı" olduğu iddia edilen Somuncu, 10 Eylül 2016'da Ankara'da yakalanmış ve tutuklanmıştı. Somuncu'nun, 2010 yılındaki Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda 117 net yapan ve öğretmenlikten ihraç edilen eşi Fikriye Somuncu da "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklanmıştı.

Somuncu hakkında "terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: Tokat, FETÖ davası, fetö
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