FETÖ'nün sözde STK yapılanmasına operasyon: 22 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütünün illegal faaliyetlerini legal görüntü altında yürütmek amacıyla kurulan sözde sivil toplum kuruluşlarının üye, yönetici, çalışan ve kurucularından oldukları belirlenen 36 şüpheli hakkında yakalama, arama ve el koyma kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İzmir merkez olmak üzere Hatay, Ankara, Afyon, Denizli, Isparta ve İstanbul'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 22 zanlı yakalandı.

Şüphelilerden ikisinin yurt dışına kaçtığı tespit edilirken diğer firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin çoğunun örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullancısı olduğu, gözaltına alınanlar içinde FETÖ'nün Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan derneklerinde yönetim kurulu üyeleri ile örgüt hiyerarşisinde "bölgeci", "bölge talebe mesulu (BTM)", "belletmen" ve "izdivaç sorumlusu" görevindeki kişilerin de olduğu öğrenildi.

Şüpheliler İzmir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA