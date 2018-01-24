FETÖ'nün sözde 'sıkıyönetim' komutanı davasında karar

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen 7. Kolordu Komutanı Korgeneral İbrahim Y, tutuklu bulunduğu Adana F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayan savcı, İbrahim Y'nin "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüşünü bildirdi.

İbrahim Y, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece saklanmadığını iddia ederek tahliyesini istedi.

Sanık avukatları ise müvekkillerinin suçsuz olduğunu öne sürerek tahliye ve beraati yönünde karar verilmesini talep etti.

Mahkeme verdiği kısa aranın ardından İbrahim Y. hakkında, Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti.

Kaynak: AA