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FETÖ'nün sözde 'Salihli sorumlusu' ve eşi tutuklandı

Denizli'de gizlendiği evde yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Salihli sorumlusu" ve eşi tutuklandı.

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FETÖnün sözde Salihli sorumlusu ve eşi tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) soruşturmasında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan ve düzenlenen operasyonla Denizli'de gizlendiği evde gözaltına alınan örgütün sözde "Salihli ilçe sorumlusu" Mehmet Ali B. ve eşi Gülbün B'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Salihli Adliyesine çıkarılan zanlılar, "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mehmet Ali B. ile eşi Gülbün B, 12 Aralık'ta Denizli'de bir adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak Manisa'ya getirilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: denizli, fetö, PDY, FETÖ operasyonu
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