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FETÖ'nün sözde örgüt sorumlularına 8 yıl hapis cezası

Kayseri FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün gizli yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanığa, 8 yıl 9'ar ay hapis cezası verildi.

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FETÖnün sözde örgüt sorumlularına 8 yıl hapis cezası

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuklu sanıklar Mustafa Özyurt, Fatih Çetinkaya ve Bayram Gökçek ile avukatları hazır bulundu.

Sanık Özyurt, polis okulu öğrencilerine sohbet programı düzenlediği yönündeki tanık beyanları ile emniyetin mahrem yapılanmasında yer alarak "Kemal" kod ismini aldığı, örgütün gizli haberleşme programları ByLock ve Eagle kullandığı yönündeki iddiaları kabul etmedi. Özyurt, suçsuz olduğunu ve 18 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek, tahliye ve beraatini istedi.

Sanıklar Çetinkaya ve Gökçek de örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmeyerek, beraat ve tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Özyurt, Çetinkaya ve Gökçek hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 9'ar ay hapis cezası kararı vererek, tutukluluk durumlarının devamına hükmetti.

Kaynak: AA

Etiketler: kayseri, fetö
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