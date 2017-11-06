  • 06 KASIM 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » FETÖ'nün sözde "Niğde büyük bölge imamı" tutuklandı

FETÖ'nün sözde "Niğde büyük bölge imamı" tutuklandı

Niğde'de yürütülen FETÖ soruşturmasında 'gaybubet evi'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda sözde "büyük bölge imamı" yakalandı.

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FETÖnün sözde &quot;Niğde büyük bölge imamı&quot; tutuklandı

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında örgütün il yapılanmasında sözde "büyük bölge imamı" olduğu iddia edilen kişi yakalanarak gözaltına alındı.

'Gaybubet evi'ne düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli E.E'nin, askeri öğrencilerden sorumlu bulunduğu ve örgüte ait okullarda öğretmenlik yaptığı, yurt dışı gezileri organize ettiği belirlendi.

Ayrıca sözde imamın iki ByLock hesabı kullandığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunuyordu.

"Akif" kod adlı E.E, Niğde Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Niğde, fetullahçı terör örgütü, fetö
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