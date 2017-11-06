FETÖ'nün sözde "Niğde büyük bölge imamı" tutuklandı

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında örgütün il yapılanmasında sözde "büyük bölge imamı" olduğu iddia edilen kişi yakalanarak gözaltına alındı.

'Gaybubet evi'ne düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli E.E'nin, askeri öğrencilerden sorumlu bulunduğu ve örgüte ait okullarda öğretmenlik yaptığı, yurt dışı gezileri organize ettiği belirlendi.

Ayrıca sözde imamın iki ByLock hesabı kullandığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunuyordu.

"Akif" kod adlı E.E, Niğde Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA