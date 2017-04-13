FETÖ'nün sözde imamının üç telefonunda da "ByLock" çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinden Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçma hazırlığı içindeyken yakalanan 7 zanlıdan biri olan Zekeriya K'nın üzerinden çıkan 3 cep telefonunda da örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" yüklü olduğu tespit edildi.

Marmaris ilçesinde dün İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Yunanistan'ın Rodos Adası'na geçmeye hazırlanırken yakalanan 7 zanlı arasındaki Zekeriya K, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Zekeriya K. hakkında, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 5 yakalama kararı bulunduğu, zanlının sözde "Zonguldak il imamı", "Siirt il imamı" ve "Gaziantep Mühendisler Odası imamı" olduğu belirlendi.

Eski öğretmen Zekeriya K'nın yakalandığı anda üzerinde 3 cep telefonu ve 2 telefon hattı ele geçirildiği, cep telefonlarının üçünde de örgüt üyelerinin kendi aralarında haberleştikleri "ByLock" uygulamasının yüklü olduğu tespit edildi.

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarında arama kararı bulunan 7 zanlı, dün İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yurt dışına çıkmaya hazırlanırken yakalanmış, zanlıların kaçak geçişini organize ettikleri öne sürülen İran uyruklu H.M. (36) ve H.K. (41) adlı Türk de gözaltına alınmıştı. AA