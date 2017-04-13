  • 13 NISAN 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » FETÖ'nün sözde imamının üç telefonunda da "ByLock" çıktı

FETÖ'nün sözde imamının üç telefonunda da "ByLock" çıktı

5 yakalama kararı bulunan ve Rodos'a kaçmak isterken Marmaris ilçesinde yakalanan Zekeriya K'nın üzerinden çıkan 3 cep telefonunda da "ByLock" yüklü olduğu tespit edildi.

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FETÖnün sözde imamının üç telefonunda da &quot;ByLock&quot; çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinden Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçma hazırlığı içindeyken yakalanan 7 zanlıdan biri olan Zekeriya K'nın üzerinden çıkan 3 cep telefonunda da örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" yüklü olduğu tespit edildi.

Marmaris ilçesinde dün İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Yunanistan'ın Rodos Adası'na geçmeye hazırlanırken yakalanan 7 zanlı arasındaki Zekeriya K, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Zekeriya K. hakkında, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 5 yakalama kararı bulunduğu, zanlının sözde "Zonguldak il imamı", "Siirt il imamı" ve "Gaziantep Mühendisler Odası imamı" olduğu belirlendi.

Eski öğretmen Zekeriya K'nın yakalandığı anda üzerinde 3 cep telefonu ve 2 telefon hattı ele geçirildiği, cep telefonlarının üçünde de örgüt üyelerinin kendi aralarında haberleştikleri "ByLock" uygulamasının yüklü olduğu tespit edildi.

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarında arama kararı bulunan 7 zanlı, dün İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yurt dışına çıkmaya hazırlanırken yakalanmış, zanlıların kaçak geçişini organize ettikleri öne sürülen İran uyruklu H.M. (36) ve H.K. (41) adlı Türk de gözaltına alınmıştı. AA

Etiketler: rodos, bylock, Rodos Adası, Yunanistan, fetö/pdy soruşturması, FETÖ'nün sözde imamı
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