FETÖ'nün sözde 'ilçe imamı' yakalandı

Çanakkale'deki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan 2 şüpheli, Bursa'nın Mudanya ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Mudanya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan, FETÖ/PDY'nin sözde Ezine "ilçe imamı" E.B ve "ilçe ablası" eşi G.B'nin, Mudanya'da olduğunu belirledi.

Şüpheliler, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Çanakkale'nin Ezine ilçesine getirildi.