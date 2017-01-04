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FETÖ'nün sözde 'ilçe imamı' yakalandı

Çanakkale'deki soruşturma kapsamında, FETÖ'nün sözde Ezine "ilçe imamı" ve "ilçe ablası", Bursa'nın Mudanya ilçesinde gözaltına alındı.

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FETÖnün sözde ilçe imamı yakalandı

Çanakkale'deki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan 2 şüpheli, Bursa'nın Mudanya ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Mudanya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan, FETÖ/PDY'nin sözde Ezine "ilçe imamı" E.B ve "ilçe ablası" eşi G.B'nin, Mudanya'da olduğunu belirledi.

Şüpheliler, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Çanakkale'nin Ezine ilçesine getirildi. 

Etiketler: çanakkale, fetö, ilçe imamı
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