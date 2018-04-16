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FETÖ'nün sözde "Giresun sıkıyönetim komutanı"na ağırlaştırılmış müebbet

Darbecilerin hazırladığı listede "Giresun sıkıyönetim komutanı" olarak yer alan eski kurmay albay Emre Fırat, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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FETÖnün sözde &quot;Giresun sıkıyönetim komutanı&quot;na ağırlaştırılmış müebbet

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında adı sözde "Yurtta Sulh Konseyi"nce hazırlanan listede "Giresun sıkıyönetim komutanı" olarak yer alan eski Kayseri Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı kurmay albay Emre Fırat'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Fırat ve avukatı katıldı.

Terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını, adı geçen program için hiç kimseden şifre yardımı almadığını savunan Fırat, üzerine atılı suçlamayı reddederek tahliyesini ve beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Fırat'ı, TCK'nin 309/1 maddesi gereğince, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında "Yurtta Sulh Konseyi" tarafından hazırlandığı öne sürülen listede adı "Giresun sıkıyönetim komutanı" olarak geçen, Kayseri Jandarma Bölge Komutanlığında kurmay başkanı olarak görev yapan eski jandarma kurmay albay Emre Fırat, 16 Temmuz'da gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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