FETÖ'nün sözde emniyet imamına 10 yıl hapis

Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, FETÖ'nün il yapılanması içerisinde sözde emniyet imamı olduğu ve darbe gecesi örgütün gizli yazışma programı üzerinden grubundakilere, mesaj attığı iddia edilen, tutuklu bulunan sanık Özgür Nalcı, yakınları ve avukatı katıldı.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında adli kontrol hükümlerininin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına ve "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Kaynak: AA