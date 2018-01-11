FETÖ'nün sözde 'Dikili imamı'na 15 yıl hapis

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik duruşmaya tutuklu sanık eski öğretmen Rasim Kocabaş ve avukatı katıldı.

İddia makamı, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalarda dinlenilen tanık beyanlarına göre, örgüt şemasında FETÖ'nün sözde Dikili ilçe imamı olan sanığın örgüt yöneticisi olduğu, KHK ile kapatılan Aktif-Sen'e üyeliğinin ve örgütün yayın organlarına aboneliğinin bulunduğu gibi hususların göz önünde bulundurularak "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan hapisle cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.

Son sözü sorulan Kocabaş, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, suçlamaları reddetti ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, Kocabaş'ın FETÖ/PDY'nin sözde Dikili ilçe imamı olması nedeniyle "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçunun sabit görüldüğünü, bu konumu göz önünde bulundurularak örgütteki yeri, meydana getirebileceği tehlike ve zararın boyutu, suçun işleniş şekli ve kastın yoğunluğundan 10 yıl hapisle cezalandırıldığını açıkladı.

Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) ilgili madde gereğince bu cezayı yarı oranında artırarak 15 yıla hapis cezasına yükselten heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ağustos 2016'da düzenlediği operasyonda Rasim Kocabaş'ı gözaltına almıştı. KHK ile meslekten ihraç edilen Kocabaş hakkında "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçlamasıyla 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

Kaynak: AA