FETÖ'nün sözde Çorum sorumlusu Aydın'da yakalandı

20 ilde Aydın merkezli FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanması operasyonunda yakalanan 48 şüpheliden birinin, örgütün sözde "Çorum imamı" Gökhan Dağdeviren olduğu ortaya çıktı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nda FETÖ'nün TSK'daki hücre yapılanması soruşturmasında gözaltına alınan aralarında 3 gizli örgüt sorumlusunun ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 16 muvazzaf askerin de bulunduğu 48 zanlının işlemleri devam ediyor.

Örgütün hücre evinde sahte kimlikle yakalanan zanlı Gökhan Dağdeviren'in FETÖ'nün Çorum sorumlusu olduğu ve firari olarak arandığı tespit edildi.

Yurt dışına kaçma hazırlığı içinde olduğu belirtilen Dağdeviren, işlemlerinin ardından Çorum'a gönderilecek.

20 ilde Aydın merkezli operasyonda aralarında 3 gizli örgüt sorumlusunun ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli 16 muvazzaf askerin de bulunduğu 48 zanlı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA