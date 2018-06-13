FETÖ'nün sözde Bilecik il sorumlusu Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği'nin pusu timi, Yunanistan sınırındaki askeri yasak bölgede yasa dışı geçiş hazırlığında olan 4 kişiyi tespit etti.

İncelemede, Yunanistan'a kaçacak kişilerin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Bilecik il sorumlusu Turgut S. ile Ahmet Yasir K., hemşirelikten örgütle bağlantısı tespit edildiği için atılan Öznur S. ve terhisine bir gün kaldığı öğrenilen ve Kırklareli'de askerlik yaptığı belirtilen Onur B. olduğu tespit edildi.

Haklarında arama kararı olan ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen zanlılar gözaltına alındı.

Kaynak: AA