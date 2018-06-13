  • 13 HAZIRAN 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 4.682
    EURO 5.511
  • BIST 94712.65
    ALTIN 194.796
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » FETÖ'nün sözde Bilecik il sorumlusu Yunanistan'a kaçarken yakalandı

FETÖ'nün sözde Bilecik il sorumlusu Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de sınırdaki askerler, aralarında FETÖ'nün sözde Bilecik il sorumlusu olduğu iddia edilen zanlının da bulunduğu 4 kişiyi Yunanistan'a kaçarken yakaladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
FETÖnün sözde Bilecik il sorumlusu Yunanistana kaçarken yakalandı

Edirne'de 54. Mekanize Piyade Tugay  Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği'nin pusu timi, Yunanistan sınırındaki askeri yasak bölgede yasa dışı geçiş hazırlığında olan 4 kişiyi tespit etti.

İncelemede, Yunanistan'a kaçacak kişilerin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Bilecik il sorumlusu Turgut S. ile Ahmet Yasir K., hemşirelikten örgütle bağlantısı tespit edildiği için atılan Öznur S. ve terhisine bir gün kaldığı öğrenilen ve Kırklareli'de askerlik yaptığı belirtilen Onur B. olduğu tespit edildi.

Haklarında arama kararı olan ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen zanlılar gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: Yunanistan, hudut kartalları, fetullahçı terör örgütü, Edirne, fetö
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER