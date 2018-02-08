FETÖ'nün sözde Aliağa imamına 22,5 yıl hapis istemi

İzmir'de FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında iddianamede hazırlanan örgütün sözde Aliağa ilçe imamı Dağıstan Kibar hakkında dava açıldı.

İzmir Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz tarafından hazırlanan ve İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, tutuklu sanık Kibar hakkında "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçlamasıyla 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Kibar'ın 2009-2014 arasında Menemen, 2014 yılından sonra Aliağa ilçesinde örgütün sözde imamı olduğuna vurgu yapılan iddianamede, sanığın 2014'ten 15 Temmuz 2016'ya kadar Menemen'de Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü olarak görev yaptığı, örgüt yöneticisi olarak yurt içi ve yurt dışı geziler ile sohbetler düzenlediği, yüksek miktarlarda himmet topladığı, yurt dışı gezilerine örgütün diğer üst düzey yöneticilerle katıldığı belirtildi.

Sanık Kibar'ın Aliağa'ya gelmeden tanındığı ve örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen bürokratlarca saygı gördüğüne yönelik tespitlere yer verilen iddianamede, daha önce örgüt içerisinde yer alan bazı kişilerin FETÖ'nün deşifre edilmesine yönelik ifadelerine de yer verildi.

Tutuklu sanık Kibar'ın, Pensilvanya'da örgüt elebaşı Gülen ile görüştüğüne dikkat çekilen iddianamede, sanığın ondan aldığı talimatları örgüt mensuplarına ilettiği kaydedildi.

"Pensilvanya ziyareti Mekke ziyareti ile eş değerde tutuluyordu"

İddianamede tanık olarak ifadesine başvurulan S.K, Kibar'ın 2010'da tertiplediği bir organizasyonda, örgüt mensuplarının Pensilvanya'ya götürüleceğini söylemesinin ardından adam topladığı, gelmek istemeyenleri de ikna etmek için "Bu şans bir daha gelmez o yüzden iyi değerlendirelim, orada büyüğümüzün elini öpeceğiz, hayır duasını alacağız." tarzında telkinlerde bulunduğunu öne sürerek, "Büyükten kastı Fetullah Gülen'di. Amerika gezisini planladıkları tarihte yaptılar." dedi.

Söz konusu gezide çekilen bir fotoğrafla ilgili teşhis yapan S.K, "Fotoğrafta FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in sağ tarafında bıyıklı olduğu anlaşılan kişi Dağıstan Kibar'dır. A.Ç. de Menemen ilçesinde örgütün hatırı sayılır olarak kabul ettiği kişilere takke, tespih ve bir kısım hediyeler dağıtıyordu. Yine övünülerek başka çekilmiş fotoğraflar açılıp gösteriliyordu. Pensilvanya ziyareti Mekke ziyareti ile eş değerde tutuluyordu." ifadelerini kullandı.

İddianamede ifadesine yer verilen M.K. ise Gülen'i görmek için gittikleri ABD'de KHK ile kapatılan Türkiye İş adamları ve Sanayiciler Federasyonunun (TUSKON) New York'taki toplantısının ardından Pensilvanya'ya otobüsle geçtiklerini belirterek, birçok iş adamının Gülen'i gördükten sonra "kendinden geçtiğini ve onun dikkatini çekmek için şekilden şekile girdiğini" söyledi.

Gülen'in yaşadığı malikanede namaz kıldıktan sonra örgüt elebaşıyla görüşüldüğünü aktaran M.K, "Namaz bittikten sonra evin alt katına indik. Giriş katındaki verandaya indik, Fetullah Gülen de bulunduğumuz verandaya geldi, burada bizimle gelen kişilerden bazıları (iş adamlarını kastederek) Fetullah Gülen’in yanına gidip elini öpmeye kalktı ama elini vermedi. Yanına gidenler kendilerini tanıtıp, 'hocam ben şöyle himmet yaptım, oğlum da sizi çok seviyor.' diye sözler söylüyordu. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA