FETÖ'nün sosyal medya sorumlusu tutuklandı

FETÖ'nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan, tutuklandı.

FETÖ'nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçtı. Ukrayna'da olduğu belirlenen İnan'ın MİT peşine düştü.

Hazırlıklarının tamamlanmasıyla operasyon için düğmeye basıldı. İnan Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Soruşturması İzmir'de süren İnan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Algı operasyonları

FETÖ'cü İnan, darbe girişimi öncesinde kurduğu internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden algı operasyonları yürüttü.

Siyasileri hedef aldı

Pensilvanya'nın talimatlarıyla önemli siyasi şahsiyetler ile devlet yöneticilerini itibarsızlaştırıcı yayınlar yaptı.

Farklı isimlerle özellikle İzmir'de faaliyet yürüten İnan, İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranıyordu.

MİT'in ses getiren operasyonları

MİT, 80'den fazla firari FETÖ'cüyü yurt dışında yakalayıp Türk adaletine teslim etti. MİT'in operasyonlarının arkasındaki başarıda bağlı kaldığı 3 temel mekanizma dikkati çekiyor.

Bu başarının anahtarı kurumlar arası planlı çalışmadan geçiyor. Dışişleri Bakanlığı koordinesinde, Adalet ve İçişleri Bakanlığı ile güvenlik birimleri birlikte hareket ediyor. Kurumlar tam bir uyumla titizlikle bu operasyonları yürütüyor. Operasyonlar takip ve haritalandırma, uluslararası kamuoyunu bilgilendirme ve adli işbirliği dikkate alınarak 3 aşamada gerçekleştiriliyor.

Öncelikle yurt dışındaki FETÖ'cülerin bulundukları ülkeler haritalandırılıyor, takip yapılıyor.

Sonrasında ise yoğun bir kamu diplomasisi faaliyeti yürütülüyor. O ülkelerde, FETÖ tehdidine karşı kamuoyu bilgilendiriliyor. İlgili kurumlara terör örgütünün yapısı, işlediği suçları ve o ülkeye ilişkin tehditlerini içeren kapsamlı sunumlar yapılıyor.

Türkiye'deki yargılama süreçleri ile eş zamanlı olarak adli iş birliği süreci başlatılıyor. Hazırlanan iade dosyaları FETÖ'cülerin bulunduğu ülkedeki adli mercilere iletiliyor.

Son aşamada ise teröristler yakalanıp Türkiye'ye getiriliyor.

Kaynak: TRT Haber