FETÖ'nün soru hırsızlığı sanık ifadelerinde

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin, aralarında eski emniyet müdürleri, amirler, komiserler ve polis memurlarının bulunduğu 73 sanık hakkındaki iddianamede ifadeleri yer alan sanıklar, FETÖ'nün soru hırsızlığını detaylarıyla anlattı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimi kapsamında tutuklanan ve aralarında "emniyet imamları"nın yanı sıra eski emniyet müdürleri, amirler, komiserler ve polis memurlarının bulunduğu 73 tutuklu sanık hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 22 yıl altışar aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamede, komiserlik sınavına giren iki tutuklu sanık kendilerine verilen soruları ezberleyerek 86 ve 89 puan aldıklarını belirtti.

Zonguldak Cumhuriyet Savcısı Çiğdem Erdoğdu tarafından hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 330 sayfalık iddianamede, tutuklu 73 sanık hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üye olma veya silahlı terör örgütü yönetme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl altışar aydan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası istendi.

İddianamede ifadeleri yer alan tutuklu sanıklardan Önder Kıymık, hakkındaki suçlamaları kabul ederek, 2010'da Batman'da çalıştığı dönemde komiser yardımcılığı sınavına katıldığını ve bu sınavdan 48 puan aldığını söyledi.

Düşük puan alması nedeniyle o dönem sınavı kazanamadığını aktaran Kıymık, "Daha sonra 2012'de komiser yardımcılığı sınavına başvurdum. Sınava 3-4 gün kala il dışından ismini bilmediğim, gözlük takan, öğretmen olabileceğini düşündüğüm bir şahısla Hanifi Karakurt ile buluştuk. Bu şahıs bize sınavla ilgili yardımcı olabileceğini ve daha önceki sınavlarda çıkan 300 soru ve cevaplarını ezberleteceğini, bu sorulardan da 70 ile 80 arasında sorunun sınavda çıkacağını söyledi. Daha sonra bizden yemin etmemizi ve bu durumu hiç kimseyle paylaşmamamızı istedi. Biz de şahsın bu teklifini kabul ettik." şeklinde konuştu.

Sınavdan 86 puan almış

Kendisiyle beraber 6 polis memuruyla 3 gün boyunca bir evde kaldığını anlatan Kıymık, "Abdullah isimli şahıs ile irtibata geçerek adresini hatırlamadığım bir eve 6 polis memurlarıyla gittik. Bu evde 3 gün boyunca kaldık. Bu Uşak'ın Eşme ilçesinden olduğunu bildiğim, adını ve soyadını bilmediğim, öğretmen olan şahsın ikametindeydi. Bu evde 6 polis memuruyla 3 gün boyunca bize verilen soruları ezberledik. Daha sonra sınava girerek 86 puan aldım ve sınavı kazandım. Bize soruları veren şahıs bizden sınavdan sonra kurban parası adı altında her birimizden 500 lira para talep etti. Biz de kendisine bu parayı verdik." ifadelerini kullandı.

Kıymık, ifadesinde, sınavı kazandıktan sonra Ankara'ya 9 aylık kurs için gittiğini, kursun tamamlanmasının ardından 2013'te Zonguldak'a tayin olduğunu ve Trafik Şubede göreve başladığını vurgulayarak,

"2013 yılı eylül-ekim ayı gibi katılmaya başladım. Bu sohbet toplantılarında Kur'an-ı Kerim ve Risale-i Nur okunur, Peygamber Efendimizin hayatından bahsedilir, sinevizyon vasıtasıyla Fetullah Gülen'in haftalık sohbetleri izlettirilir, getirdikleri notlardan sohbet konularını belirlerlerdi. Bu sohbetler 17-25 Aralık sürecine kadar haftada bir olarak yapılıyordu. Yaşanan 17-25 Aralık sürecinden sonra örgütün 'Polis memurluğundan amir kadrosuna geçen rütbeli personel'den sorumlu 'Zonguldak il imamı' Ruşen Genç'e birçok kez sohbet toplantılarına katılmak istemediğimi söyledim fakat bana, 'komiser yardımcılığı sınavını kazandırdıklarını bahane ederek sürekli beni sohbet toplantılarına katılmam' yönünde mecbur bıraktırdılar. Ben sohbet toplantılarına katılmamak amacıyla sürekli bahaneler üretiyordum ve katılmak istemiyordum. Dini duygularımı istismar ederek ve beni kandırarak sohbet toplantılarına katılmak istemediğimi söylüyordum."

Evde yaşadıklarını anlatmamaları için yemin ettirmişler

Tutuklu sanıklardan Selami Turgut ise suçlamayı kabul ederek, 2009'da Bursa'nın Gemlik ilçesine tayin olduğunu ve 2011'de kendi rızasıyla komiserlik sınavına girmeye karar verdiğini belirtti.

Sınav için izne ayrıldığını anlatan Turgut, ifadesinde, şunlara yer verdi:

"İzne ayrıldıktan iki gün kadar sonra Gemlik ilçesinde benim ile çalışan polis memuru İ.H.S, beni arayarak 'Komiserlik sınavıyla ile ilgili birlikte ders çalışalım' dedi. Ben de bunu kabul ederek kendi ders notlarımı alarak yine Gemlik ilçesinde o dönemde benimle çalışan M.A. ile Bursa'ya gittik. Bursa'da polislerin kaldığı bir eve gittik. Bu evde 1 gün kaldıktan sonra takma isim kullandığını düşündüğüm İbrahim isimli şahıs eve geldi. Evde bu şahıs bir müddet oturdu ve 'evin çok kalabalık olduğunu söyleyerek bir kısmımızı başka bir eve götüreceğini' söyledi. Sonrasında üç arkadaşımla Nilüfer tarafında bir eve gittik. Bu evde bizden başka hiç kimse yoktu."

"Bu evde kaldıktan bir gün sonra o dönemde Bursa KOM Şube Müdürlüğü'nde çalışan A.Ö, bizim eve geldi." diyen Turgut, "Sınava zaten bir gün kalmıştı. İsmini İbrahim olarak kendini bize tanıtan şahıs eve yemek getirdi. Yemeği yedikten sonra evde bulunanları tek tek odaya çağırdı. Beni odaya çağırdığında 'Söyleyeceklerini hiçbir yerde söylemememizi, evde olanları başka yerlerde söylemeyeceğimize yemin eder misin, içerikli tam olarak okuduğu metni hatırlamadığım yemini yapar mısınız?' dedi. Ben de kendisine söylemeyeceğim şeklinde yemin ettim. Aynı şekilde evde bulunan diğer isimlerini söylediğim şahıslar da benim gibi yemin etti. Sonrasında hep birlikte salona geçtik." şeklinde konuştu.

"Sınav sonucunda ben 89 puan aldım"

Turgut, yemin etmelerinin ardından salona geçtiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu şahıs yanında getirdiği dizüstü bilgisayar ile duvara yansıtmak suretiyle Word sayfasında test sorularını açarak bize gösterdi. Yine bize 'Bu sorulara çalışın, sınavda bu soruların içerisinden soru çıkacak.' dedi. Bu test içerisinde hatırladığım kadarı ile 150 soru vardı. Komiserlik sınavında 100 soru soruluyordu. Ben ve diğer arkadaşlarım bu sorulara geç saatlere kadar çalıştık. 150 sorunun cevap kısımdaki şıklarda kalın olarak yazılan şık sorunun cevap kısmı idi. Biz bu sorulara çalışırken soruların doğru olup olmadığını değerleniyorduk. Zaten bazı soruların cevapları da yanlış olduğunu görmüştük. Girmiş olduğum komiserlik sınavından 70-75 tane sorunun çıktığını hatırlıyorum. Sınav sonucunda ben 89 puan aldım. Benim yanımda bulunan yukarıda isimlerini söylediğim şahıslar daha düşük puan almıştı.