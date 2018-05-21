FETÖ'nün "sohbet" sorumlusuna hapis cezası

10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya kanun hükmünde kararname polislikten ihraç edilen tutuklu sanık Rasim Engin ile avukatı katıldı.

Sanık Engin, atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini talep etti.

Duruşma savcısı, sanığın iki ayrı hatta ByLock kullandığını, başkalarının telefonlarına da ByLock yüklediğini, "sohbet hocalığı" yaptığını ve "himmet" adı altında para toplandığını belirterek, atılı suçtan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına karar verdi.

Kaynak: AA