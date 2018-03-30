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Buradasınız : » » FETÖ'nün 'sohbet ablası' tutuklandı

FETÖ'nün 'sohbet ablası' tutuklandı

Samsun'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve örgütün "sohbet ablası" olduğu iddia edilen ByLock kullanıcısı Sibel Başaran, tutuklandı.

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FETÖnün sohbet ablası tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, kapatılan Canik Başarı Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı olan firari Harun Başaran ile kapatılan Beyaz Lale Derneği'nde faaliyette bulunan eşi Sibel Başaran'ın FETÖ'nün "gaybubet evi" diye adlandırdığı hücre evinde saklandıklarını belirledi. 28 Mart Çarşamba günü gerçekleştirilen operasyonda FETÖ şüphelisi çift gözaltına alındı. 

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Sibel Başaran, bugün sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Şüphelinin eşi Harun Başaran'ın ise emniyetteki işlemleri sürüyor. 

Kaynak: DHA

Etiketler: tutuklama, Samsun, operasyon, gözaltı, fetö
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