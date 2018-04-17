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Buradasınız : » » FETÖ'nün "sohbet abisi" yakalandı

FETÖ'nün "sohbet abisi" yakalandı

Samsun'da FETÖ'nün Samsun Polis Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin "sohbet abisi" olduğu iddiasıyla aranan Oğuzhan Yaman, gözaltına alındı.

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FETÖnün &quot;sohbet abisi&quot; yakalandı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün "sohbet abisi" olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Oğuzhan Yaman, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde belirlenen adreste gözaltına alındı.

Örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı tespit edilen Yaman, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: sohbet abisi, Samsun, polis, fetö
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