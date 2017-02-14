FETÖ'nün SODES vurgunu gözler önüne serildi

Iğdır'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmakla suçlanan 3'ü dönemin vali yardımcısı 70 sanık hakkında açılan davanın iddianamesinde, FETÖ'nün özel olarak kurduğu dernekler aracılığıyla Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında "adrese teslim projeler" geliştirerek yaptığı usulsüzlükler ve vurgun anlatıldı.

FETÖ/PDY'nin darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturma sonucu 3'ü dönemin vali yardımcısı 70 şüpheli hakkında Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, örgütün SODES projelerini kullanarak gerçekleştirdiği illegal işlemler ortaya konuldu.

SODES hakkında bilgi verilen iddianamede, "SODES projeleri, dezavantajlı bölgelerimizin beşeri sermayesini güçlendirmek ve toplumsal bütünleşme sürecine destek olmak amacıyla bu bölgelerdeki göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunların ve değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara kısa sürede karşılık vermeyi hedefleyen bir sosyal kalkınma programıdır. SODES'in öncelikli hedef kitlesi, yoksulluk ve sosyal imkanlara erişimde sıkıntı yaşayan çocuklar, gençler, kadınlar, işsizler, yoksullar, göç etmişler ve kentlerin gecekondu bölgelerinde yaşayan bireyler ve gruplardır. Belirtilen amaçlar doğrultusunda uygulamaya konulan SODES, gelişen süreçte FETÖ/PDY'nin temel finans kaynakları arasında yer almıştır. FETÖ/PDY, özel olarak kurduğu dernekler eliyle 'adrese teslim' projeler geliştirerek örgüt finansmanına katkı sağlamıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Örgüte bağlı derneklerin projeler kapsamında yaptıkları mal ve hizmet alımlarını yine örgüte üye iş adamlarına ait firmalardan sağladıkları belirtilen iddianamede, "Kimi zaman proje kapsamında hiç mal veya hizmet alımı gerçekleştirilmemiş olmasına rağmen örgüt üyesi iş adamlarınca düzenlenen gerçeğe aykırı faturalarla alım yapılmış gibi gösterilmektedir ayrıca bu iş adamları aldıkları ihaleler üzerinden 'himmet' adı altında örgüte para aktararak ikincil bir katkı sağlamaktadırlar." bilgisi aktarıldı.

İddianamede, örgütün gelir kaynakları şöyle sıralandı:

"Kamu kaynaklarından elde edilen gelirler, kamu ihalelerinin örgütle bağlantılı firmalara verilmesi, örgütle ilişkili firmaların rakipleri hakkında adli ve idari işlemler yaparak piyasanın örgüt firmalarına teslim edilmesi, kurumların gizli kalması gereken finansal ve yatırım planlamaları bilgilerinin ilişkili firmalara sızdırılması, kamu arazi tahsislerinin örgütle ilişkili vakıf, dernek veya eğitim kurumlarına bedelsiz devredilmesi, belediyelerce yapılan imar değişikliklerinin örgütle ilişkili vakıf, dernek veya şirketler lehine yapılması, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nda görevli adamları vasıtasıyla iş adamlarının yurt dışı iş bağlantılarını sağlama karşılığında örgüt adına kendilerinden para alınması, kamu hibe, destekleme ve teşviklerinin takibi ve proje kabullerinde FETÖ/PDY firmalarının kayrılması."

FETÖ, SODES yolsuzluğu için dershane kurmuş

İddianamede, SODES projelerinin müracaat aşamasında örgüt mensuplarınca bürokratik işlemlerde tutulması gereken kayıtlarda usulsüzlük yapıldığı, herhangi bir sözleşme yapılmadan ve imzalanmadan firmalara haksız ödemeler yapıldığı, gerçekleştirilen ihalelerin FETÖ/PDY’ye yakınlığı ile bilinen firma ve kişilere verildiği, bazı dershanelerin SODES kapsamındaki projelerden faydalanmak amacıyla özellikle açıldığı, bu dershanelerin projenin bitiminden sonra kapatıldığı, proje bitimini takiben yapılan ihalelerin çoğunda SODES uygulama usul ve esaslarına uyulmadığı aktarıldı.

Bazı SODES projelerinden elde edilen desteklerle satın alınan ürünlerin örgüte yakın dershane ve eğitim kurumlarında kullanıldığı belirtilen iddianamede, teklif mektuplarının tek elden çıktığı, proje kapsamındaki alımların genellikle aynı iş yerlerinden yapıldığı, kursiyerlere ait günlük imza çizelgelerinin tutulmadığı ve eğiticilerin eğitim verdikleri sürenin gerçekte olduğundan daha yüksek gösterildiği gibi usulsüzlükler yapıldığından bahsedildi.

Iğdır'da, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturma kapsamında 3'ü dönemin vali yardımcısı 70 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, sanıkların "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik", "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "zincirleme şekilde terörizmin finansmanı" suçlarından 19 yıl ile 42 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmaları isteniyor. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde Iğdır Ağır Ceza Mahkemesince başlanacak.