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Buradasınız : » » FETÖ'nün sivil imamı tarlada yakalandı

FETÖ'nün sivil imamı tarlada yakalandı

Edirne'de sınırı geçmeye çalışırken yakalanan 5 FETÖ şüphelisinden birinin Deniz Kuvvetleri personelinden sorumlu sivil imam olduğu ileri sürüldü.

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FETÖnün sivil imamı tarlada yakalandı

Jandarma ekipleri, İpsala ilçesine bağlı Paşaköy köyünde tarla içerisinde 5 FETÖ şüphelisi B.Ç, G.Ç, Ö.F.K, Y.K. ve L.Ö'yü yakaladı.

Yakalanan şüpheliler karakola götürülürken, yanlarında bulunan 4 çocuk yakınlarına teslim edildi.

Arama kaydı ortaya çıktı

Şüphelilerden B.Ç'nin Deniz Kuvvetleri personelinden sorumlu "sivil imam" olduğu, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan arama kaydının olduğu ortaya çıktı.

ByLock kullandıkları iddiası

Ayrıca B.Ç. ile Y.K'nın örgütün gizli haberleşme aracı ByLock kullanıcısı oldukları öne sürüldü.

B.Ç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer zanlıların işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Edirne, fetö, Deniz Kuvvetleri
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