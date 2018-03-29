FETÖ'nün sivil imamı tarlada yakalandı

Jandarma ekipleri, İpsala ilçesine bağlı Paşaköy köyünde tarla içerisinde 5 FETÖ şüphelisi B.Ç, G.Ç, Ö.F.K, Y.K. ve L.Ö'yü yakaladı.
Yakalanan şüpheliler karakola götürülürken, yanlarında bulunan 4 çocuk yakınlarına teslim edildi.
Arama kaydı ortaya çıktı
Şüphelilerden B.Ç'nin Deniz Kuvvetleri personelinden sorumlu "sivil imam" olduğu, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan arama kaydının olduğu ortaya çıktı.
ByLock kullandıkları iddiası
Ayrıca B.Ç. ile Y.K'nın örgütün gizli haberleşme aracı ByLock kullanıcısı oldukları öne sürüldü.
B.Ç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer zanlıların işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA