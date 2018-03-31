FETÖ'nün sivil imamı, soru hırsızlığından da yargılanıyor

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Adil Öksüz başkanlığındaki darbe hazırlık toplantılarının yapıldığı villada parmak izi bulunan, örgütün "Hava Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli subaylar imamı" Birol Kurubaş'ın, 10 Temmuz 2010'daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin de yargılandığı ortaya çıktı.

KPSS sorularının FETÖ tarafından sızdırılmasına ilişkin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Abbas Arınan, Kurubaş hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.

İddianameye göre, Kurubaş, 2009'da girdiği KPSS'nin eğitim bilimleri testinde 120 sorunun 102'sini, iptal edilen sınavda da 113'ünü doğru yaptı. Kurubaş, sınavdaki şaibelerin ortaya çıkması üzerine tekrarlanan sınava ise girmedi.

Kurubaş, 2009'da KPSS genel yetenek testinde 60 sorudan 34'ü, iptal edilen sınavda 52'sine doğru yanıt verirken aynı yıllarda genel kültür testindeki doğru sayıları 60 soru üzerinden 37 ve 51 oldu.

Bilirkişi raporunda, adayın iki sınavdaki başarı farklılığının tesadüf olamayacağına ilişkin "güçlü kanaat" olduğu belirtildi.

İddianamede, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü mezunu Kurubaş'ın SGK verilerine göre 2004 ve 2008-2009 yıllarında KHK ile kapatılan eğitim kurumlarında çalıştığı vurgulandı.

Kurubaş'ın, 1 Haziran-1 Ağustos 2010 tarihlerinde aynı sınava giren 19 şüpheliyle telefon haberleşmesi yaptığının belirlendiğine yer verilen iddianamede, sanığın yine FETÖ'nün tepe yöneticilerinden Cemil Koca ile 8, Barbaros Kocakurt ile 2 telefon irtibatının bulunduğu bildirildi.

Dikkati çeken para trafiği

İddianamede, Kurubaş'ın para trafiğine ilişkin MASAK raporuna da yer verildi.

Buna göre, iptal edilen sınavda 100 ve üzerinde doğru yapan 5 kişinin, Kurubaş'a toplam 81 bin 547 lira para transfer ettiği, Kurubaş'ın da yine soruşturmanın şüphelisi 4 kişiye 75 bin 947 lira gönderdiği belirlendi.

Kurubaş, KPSS soruşturmasında şüpheli olmayan 3 kişiye ise toplam 113 bin 85 lira para transfer etti. Aynı şahıslara KPSS şüphelisi başka 13 kişi de toplam 275 bin 324 lira yolladı.

Kurubaş'ın HTS irtibatı olduğu 9 şüpheliye, sınavda 100 ve üzeri net yapan 24 aday, toplam 177 bin 628 lira para transfer etti.

Sanığın HTS irtibatı bulunan 16 şüpheli ise KPSS şüphelisi olmayan 55 kişiye toplam 378 bin 79 lira gönderirken Kurubaş ile iş yeri birlikteliği bulunan 30 kişiye, KPSS şüphelisi 86 kişi 755 bin 336 lira ile 833 dolar para yolladı.

İddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "Bank Asya'ya para yatırın" talimatının ardından Kurubaş'ın hesabında artış olduğu da belirtildi.

Birleştirme kararı

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin talebiyle dava, yine Kurubaş'ın sanığı olduğu Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki darbe girişimine ilişkin "Genelkurmay Çatı Davası" ile birleştirildi.

Birleştirme kararında, Kurubaş hakkında KPSS'ye ilişkin "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarının yanında "silahlı terör örgütü üyesi olmak", Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde ise daha ağır suçlama olan "silahlı terör örgütü yöneticiliği"nden dava açıldığı belirtilerek, dosyalar arasında şahsi, fiili ve hukuki irtibat bulunduğundan iki dosyanın birleştirilmesine karar verildiği kaydedildi.

Kurubaş hakkındaki darbe suçlamaları

Kurubaş'ın, örgüte ait şirket adına Ankara'da Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi'nde kiralanan üç katlı villada, firari Adil Öksüz başkanlığında yapılan darbeye hazırlık toplantılarına katıldığı tespit edilmişti.

Toplantıya Öksüz ve Kurubaş'ın yanı sıra Bilal Akyüz, Mustafa Barış Avıalan, Sinan Sürer, Gökhan Şahin Sönmezateş, Ömer Faruk Harmancık, Turgay Sökmen, Fırat Alakuş, Ali Osman Gürcan ve Murat Koçyiğit'in de katıldığı belirlenmişti.

Kurubaş'ın 5, 6, 7, 8 ve 9 Temmuz 2016'daki 5 ayrı toplantıya katıldığı, evde yapılan aramalar sonucunda ortaya çıkmıştı. Aramalarda elde edilen cam şişede yapılan analizde Kurubaş'ın parmak izlerine rastlanmıştı.

Suçlamaları reddetti

Darbe girişiminin ardından firar eden ve İstanbul'da 4 Kasım 2017'de yakalanan Kurubaş, 17 Kasım 2017'de Ankara'da tutuklandı.

Kurubaş, ifadesinde örgütün sözde Ankara bölge sorumlusu "Alparslan" kod adlı Levent Çakmaktepe'nin de arasında bulunduğu bazı kişileri fotoğraflarından teşhis etti.

Üniversiteden mezun olunca 1998'de kapatılan İstanbul FEM Dershanesi'nde coğrafya öğretmeni olarak çalışmaya başladığını belirten Kurubaş, 2009'da ise kapatılan İzmir Yamanlar Koleji'nde öğretmenliğe devam ettiğini, 2014'te mesleği bırakarak, pazarlama şirketinin görevlisi olarak Malatya'ya gittiğini anlattı.

Kurubaş, 9 ay sonra Ufuk Tanıtım Promosyon Şirketi'nde pazarlamacı olarak çalışmaya başladığını, eşinin de FETÖ kapsamında faaliyet gösteren okullarda öğretmenlik yaptığını belirterek, Bosna Hersek, Suudi Arabistan, ABD ve Fas'a gezi amaçlı gittiğini iddia etti.

Örgüt içinde "Sami" kod adını kullandığını itiraf eden Kurubaş, Fetullah Gülen'e ilişkin "İçinde bulunduğum yapının sorumlusudur. Kendisiyle birebir hiç görüşmedim" dedi.

Yamanlar Koleji'nde çalışırken "müdür" seviyesinde Sözleşmeli Subay Okulu sorumluluğunu üstlendiğini bildiren ve darbe girişiminden 15-20 gün sonra örgütle irtibatını kestiğini savunan Kurubaş, darbe girişiminin hazırlık toplantılarının yapıldığı villada parmak izinin bulunduğunun anımsatılması üzerine, aralık veya kasım 2015'te çalıştığı şirketin pazarlama işleri için görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya geldiğini, Levent Çakmaktepe'nin kendisini bir gece bu villada ağırladığını ileri sürdü.

Kurubaş, şubat veya mart 2016'da Ankara'ya geldiğinde Çakmaktepe'nin kendisini yine buraya götürdüğünü belirterek, "Kiralanan bu villanın örgütün Hava Kuvvetleri yapılanması içinde misafirhane gibi kullanılan bir yer olduğunu tahmin ediyorum. Villayla muhtemelen Çakmaktepe ilgileniyordu. Kesinlikle darbe toplantılarına katılmadım. Daha önce bu evde hem konakladığım hem de Çakmaktepe ile görüştüğüm için ikamet içinde kullanılan bazı eşyalara dokunmuş olabilirim" dedi.

Kurubaş, "Genelkurmay Çatı Davası"nda henüz savunma yapmadı.

Kaynak: AA